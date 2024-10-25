Казахстан вводит биометрию на границе для перевозчиков

Она появится в системе электронной очереди CarGoRuqsat. Главная цель — борьба с созданием искусственного дефицита свободных очередей и спекуляцией бронированием, пояснили в комитете.
«Система будет сопоставлять лицо пользователя на видео в момент идентификации с фотографией в его документах, которые пользователь загрузил при регистрации. Тем самым сокращается поле деятельности для тех посредников, которые не уполномочены перевозчиками и создающими необоснованный дефицит мест в электронной очереди с целью личной наживы».
При этом, наоборот, уполномоченные перевозчиками посредники наравне с водителями смогут получить цифровую «доверенность» от владельца или балансодержателя авто. То есть, каждый владелец или балансодержатель транспортного средства будет вносить данные о доверенных посредниках в систему, после чего такие посредники смогут самостоятельно бронировать очередь.
«В случаях, если пользователь более 10 раз в месяц отозвал бронь, или же не явился на пункт пропуска — система будет автоматически списывать со счета владельца или балансодержателя добровольную компенсацию в бюджет в размере 100 МРП за “простой” пункта пропуска».
Тех кто злоупотребляет с неиспользованием брони, достаточно много. К примеру, система выявила около 1,5 тысячи транспортных средств, которые не явились в пункт пропуска или же бронь по которым была отозвана более трёх раз за последний 30 дней, рассказали в КГД.
На время установили порог — 10 случаев неиспользования брони за месяц. Также будет вестись мониторинг владельцев автотранспорта.
Сейчас у нас нет задачи наказать. Сейчас необходимо подать сигнал рынку, что электронная система — это прозрачная система, в которой все операции хорошо видны и к тем, кто продолжит создавать искусственный дефицит будут приняты меры. Наша конечная задача — реализовать пропускной потенциал постов на 100%, это должно способствовать развитию транспортного потенциала нашей страны, пояснили в комитете.