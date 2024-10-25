Казахстан вводит биометрию на границе для перевозчиков

Сейчас у нас нет задачи наказать. Сейчас необходимо подать сигнал рынку, что электронная система — это прозрачная система, в которой все операции хорошо видны и к тем, кто продолжит создавать искусственный дефицит будут приняты меры. Наша конечная задача — реализовать пропускной потенциал постов на 100%, это должно способствовать развитию транспортного потенциала нашей страны, пояснили в комитете.