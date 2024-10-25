До +12 градусов ожидается в Иркутской области 26 и 27 октября

В воскресенье, 27 октября, погода тоже порадует. В Приангарье ожидается переменная облачность и до +10. Обещают дождь и снег, но лишь в отдаленных регионах. А вот ночи уже достаточно холодные, температура воздуха упадет до −3…-13 градусов.