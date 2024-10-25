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До +12 градусов ожидается в Иркутской области 26 и 27 октября

Местами может пройти снег и дождь.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области обещают теплые выходные. Шкала термометра местами поднимется до +12 градусов, будет светить яркое солнце, а ветер не превысит 5−10 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

— В субботу, 26 октября, в областном центре воздух прогреется до +12, будет солнечно и без осадков, однако в регионе пройдет снег и дождь, — рассказывают синоптики.

В воскресенье, 27 октября, погода тоже порадует. В Приангарье ожидается переменная облачность и до +10. Обещают дождь и снег, но лишь в отдаленных регионах. А вот ночи уже достаточно холодные, температура воздуха упадет до −3…-13 градусов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что авиакомпания из Иркутска нарушала права пассажиров, поэтому теперь обязана выплатить штраф, общая сумма которого составила 50 тысяч рублей.