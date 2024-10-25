The National выпустили мини-альбом NTL RM EP II

Предстоящий лайв-лонгплей был записан во время июньского выступления The National в Риме на площадке Auditorium Parco della Musica. В качестве первого анонса коллектив уже выпустил четырехтрековый EP «NTL RM EP I». Полный альбом, состоящий из 21 композиции, увидит свет 13 декабря.