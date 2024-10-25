The National выпустили мини-альбом NTL RM EP II

Американские инди-рокеры The National представили мини-альбом «NTL RM EP II» в преддверии выхода их концертной пластинки Rome.
В релиз вошли четыре песни: Smoke Detector, Fake Empire, Mr. November и Terrible Love.
Предстоящий лайв-лонгплей был записан во время июньского выступления The National в Риме на площадке Auditorium Parco della Musica. В качестве первого анонса коллектив уже выпустил четырехтрековый EP «NTL RM EP I». Полный альбом, состоящий из 21 композиции, увидит свет 13 декабря.
Предыдущий студийник группы Laugh Track вышел в сентябре 2023-го.