Комитет госконтроля проводит проверку Жлобинского мясокомбината

Также будут изучать эффективность производства, реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках основных видов продукции. Кроме того, специалисты изучат соблюдение порядка формирования цен, осуществления закупок товаров (услуг, работ). Называется соблюдение требования в сфере розничной торговли, общественного питания и ряд других вопросов.