Комитет госконтроля проводит проверку Жлобинского мясокомбината

Комитет государственного контроля проводит проверку Жлобинского мясокомбината. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Комитетом госконтроля Гомельской области начата проверка ОАО “АФПК “Жлобинский мясокомбинат””, — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что указанное контрольное мероприятие проводится согласно с планом выборочных проверок на второе полугодие 2024 года. В КГК уточнили, что в ходе проверки будут изучены законность, эффективность использования денежных средств, имущества, а также земельных участков, вторичных ресурсов.
Также будут изучать эффективность производства, реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках основных видов продукции. Кроме того, специалисты изучат соблюдение порядка формирования цен, осуществления закупок товаров (услуг, работ). Называется соблюдение требования в сфере розничной торговли, общественного питания и ряд других вопросов.
«Особое внимание будет уделено проверке соблюдения требований к качеству и безопасности пищевой продукции», — подчеркнули в Комитете госконтроля.
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