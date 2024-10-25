Бутерброд к Новому году: в Калининграде икра стоит 10 тысяч за килограмм и подорожает ещё на 30%

«Икра красная подорожала по сравнению с прошлым годом более чем в два раза. Это связано с тем, что в прошлом году был очень большой вылов и она была дешевле, чем в позапрошлом, в этом году вылов меньше, чем в 2022-м. А постоянные издержки рыбодобытчиков не изменились и стали даже выше», — назвал причину подорожания заместитель генерального директора сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев.