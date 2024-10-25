Бутерброд к Новому году: в Калининграде икра стоит 10 тысяч за килограмм и подорожает ещё на 30%

В Калининграде красная икра уже стоит от 10 тысяч за килограмм, а к Новому году цена может вырасти ещё на 30%. «Клопс» выяснил, с чем связано подорожание.
«Икра красная подорожала по сравнению с прошлым годом более чем в два раза. Это связано с тем, что в прошлом году был очень большой вылов и она была дешевле, чем в позапрошлом, в этом году вылов меньше, чем в 2022-м. А постоянные издержки рыбодобытчиков не изменились и стали даже выше», — назвал причину подорожания заместитель генерального директора сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев.
И действительно, если посмотреть нормативные документы, то Минсельхоз России ограничил вылов лососёвых на Дальнем Востоке: рыбы мало. В Анадырском лимане на Чукотке в этом году и вовсе запретили промышленную добычу кеты. Коренные малочисленные народы Севера и рыбаки-любители могли там рыбачить не более двух раз в неделю.
Не обошли ограничения и Камчатку: в Авачинском заливе запретили и промышленную, и любительскую ловлю. На Сахалине сократили места добычи.
По данным Федерального агентства по рыболовству, к 18 октября вылов лососёвых превысил 231 тысячу тонн, к 31 октября 2023 года добыли 607 тысяч тонн, в 2022-м — 270 тысяч тонн.
Почём можно взять сейчас.
В Калининграде икра традиционно в два раза дороже, чем на другом конце континента. На Чукотке в прошлом году продукт стоил 3,5−4 тысячи рублей за килограмм, сейчас она стоит от 6,5 тысячи. На Сахалине, по словам местных жителей, купить икру практически невозможно — её просто нет.
В Калининграде на Центральном рынке стоимость килограмма начинается от 10 тысяч рублей. В специализированных рыбных магазинах икру можно найти и за 7 000 рублей. Стоимость баночек в крупных торговых сетях — от 599 рублей за 95 грамм.
Ждать ли подорожания к Новому году?
«Мы пока не знаем, какие будут цены, но существенный рост по сравнению с прошлым годом однозначно будет. Насколько точно подорожает, пока сказать не могу. Вылов в этом году небольшой, икру в Калининградскую область везут с другого конца страны, поэтому определить стоимость можно будет тогда, когда станет понятно, сколько её вообще поступило».
Местные икорные дистрибьюторы считают, что к праздникам цена возрастет минимум на 30%. «Предложение дефицитное, цена растёт каждую неделю, и это продолжится. Мы пока держим цены, постараемся не повышать до следующего сезона. У нас оборудование, как у заводов-изготовителей, что позволило запастись икрой. Для калининградцев продукции хватит, учитывая динамику спроса прошлых лет», — руководитель отдела продаж «Икорного дома» Олег Комарцев.