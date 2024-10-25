Куршская коса попала в пятёрку самых мистических мест России. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по аренде жилья «Твил.ру».
За заповедник проголосовали 9% респондентов, поставив его на пятое место рейтинга. Туристов привлекают легенды о жертвоприношениях, которые проводили на косе до прихода Тевтонского ордена, и Танцующий лес, где деревья скрючены в невообразимые кольца.
Первое место рейтинга заняла Долина Смерти в Якутии (24% голосов). Аномальная зона возле реки Вилюй знаменита жуткими подземными «котлами», проклятиями и болезнями, которые грозят всем, кто рискнёт разгадать тайну жуткого места. На втором месте Город Мёртвых в Северной Осетии. Туристов удивляют сотни родовых усыпальниц из песка и известняка.
Третью строчку топа занял Демерджи-Яйла в Крыму. Согласно легенде, там глыбы камней обрушились на кузнеца, помогавшего завоевателям родного края. На четвёртой позиции оказался Аркаим в Челябинской области. В городе бронзового века учёные регулярно находят различные аномалии.
Танцующий лес попал в топ-7 удивительных мест в России.