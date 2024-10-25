Куршская коса попала в пятёрку самых мистических мест России

За заповедник проголосовали 9% респондентов, поставив его на пятое место рейтинга. Туристов привлекают легенды о жертвоприношениях, которые проводили на косе до прихода Тевтонского ордена, и Танцующий лес, где деревья скрючены в невообразимые кольца.