Шесть дней без визы: приморцам доступен транзит в 37 аэропортах и вокзалах Китая

Жители Приморья могут находиться без визы в 37 контрольно-пропускных пунктах Китая. Это аэропорты, железнодорожные вокзалы и морские терминалы. Об этом сообщили в краевом агентстве международного сотрудничества со ссылкой на Представительство МИД России во Владивостоке.
Как уточнили специалисты, в связи с большим потоком российских граждан, оформляющих визы в Генеральном консульстве КНР во Владивостоке, в представительстве напоминают, что в Китае для граждан 54 стран, в том числе россиян, в 37 контрольно-пропускных пунктах страны действует режим 144-часового безвизового транзита.
Для того, чтобы воспользоваться обозначенным режимом, надо иметь: заграничный паспорт со сроком действия не менее трех месяцев, действительные документы, подтверждающие право на въезд в третью страну, билет на пассажирский рейс в третью страну со сроком убытия из КНР в течение 144 часов после въезда, а также отсутствие запретов на въезд в КНР.
— Лица, удовлетворяющие этим требованиям, по прибытии в один из 37 пунктов пропуска могут подать заявление в пограничные органы на 144-часовой безвизовый транзит, заполнив карту временного въезда иностранца и пройдя опрос, — подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что Приморский край признан одним из регионов-лидеров России по продуктивности взаимодействия с КНР. Особую роль во взаимоотношениях дружественных государств играют проекты в сфере строительства, сельского хозяйства, логистики, туризма, растущие объемы китайских инвестиций.
По итогам 2023 года торговый оборот Приморского края с КНР вырос на 14% и достиг 8,6 миллиарда долларов. Доля Китая в общем товарообороте Приморья составляет около 65%. Региональные власти планируют увеличить объем торговли с КНР до 10 миллиардов долларов уже в этом году.
Список пунктов пропуска:
1. Международный аэропорт Шоуду (Пекин)
2. Международный аэропорт Дасин (Пекин)
3. Западный железнодорожный вокзал (Пекин)
4. Международный аэропорт Биньхай (Тяньцзинь)
5. Международный круизный терминал порта (Тяньцзинь)
6. Международный аэропорт Чжэндин (Шицзячжуан)
7. Пассажирский терминал морского порта (Циньхуандао)
8. Международный аэропорт Хунцяо (Шанхай)
9. Международный аэропорт Пудун (Шанхай)
10. Пассажирский терминал морского порта Шанхая
11. Железнодорожный КПП (Шанхай)
12. Международный аэропорт Лукоу (Нанкин)
13. Пассажирский терминал морского порта (Ляньюньган)
14. Международный аэропорт Сяошань (Ханчжоу)
15. Международный аэропорт Лишэ (Нинбо)
16. Пассажирский терминал порта Вэньчжоу
17. Пассажирский терминал порта Чжоушань
18. Международный аэропорт Байюнь (Гуанчжоу)
19. Пассажирский терминал морского порта Наньша
20. Международный аэропорт Баоань (Шэньчжэнь)
21. Пассажирский терминал порта Шэкоу
22. Международный аэропорт Чаошань (Цзеян)
23. Международный аэропорт Таосян (Шэньян)
24. Международный аэропорт Чжоушуйцзы (Далянь)
25. Пассажирский терминал порта Далянь
26. Международный аэропорт Цзяодун (Циндао)
27. Пассажирский терминал морского порта Циндао
28. Международный аэропорт Синьчжэн (Чжэнчжоу)
29. Международный аэропорт Цзянбэй (Чунцин)
30. Международный аэропорт Чаншуй (Куньмин)
31. Международный аэропорт Саньи (Лицзян)
32. Железнодорожный КПП Мохань
33. Международный аэропорт Шуанлю (Чэнду)
34. Международный аэропорт Сяньян (Сиань)
35. Международный аэропорт Гаоци (Сямэнь)
36. Пассажирский терминал морского порта (Сямэнь)
37. Международный аэропорт Тяньхэ (Ухань).