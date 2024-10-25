Шесть дней без визы: приморцам доступен транзит в 37 аэропортах и вокзалах Китая

Жители Приморья могут находиться без визы в 37 контрольно-пропускных пунктах Китая. Это аэропорты, железнодорожные вокзалы и морские терминалы. Об этом сообщили в краевом агентстве международного сотрудничества со ссылкой на Представительство МИД России во Владивостоке.



Как уточнили специалисты, в связи с большим потоком российских граждан, оформляющих визы в Генеральном консульстве КНР во Владивостоке, в представительстве напоминают, что в Китае для граждан 54 стран, в том числе россиян, в 37 контрольно-пропускных пунктах страны действует режим 144-часового безвизового транзита.



Для того, чтобы воспользоваться обозначенным режимом, надо иметь: заграничный паспорт со сроком действия не менее трех месяцев, действительные документы, подтверждающие право на въезд в третью страну, билет на пассажирский рейс в третью страну со сроком убытия из КНР в течение 144 часов после въезда, а также отсутствие запретов на въезд в КНР.