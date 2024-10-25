Омский «Авангард» заключил контракт с Николаем Прохоркиным

Омский ХК «Авангард» подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным, сообщили в пресс-службе клуба.
В прошлом сезоне Прохоркин провел 38 матчей за «ястребов» и набрал 24 (12+12) очка. За свою карьеру хоккеист забросил 155 шайб.
В клубе сообщили, что контракт с новым игроком заключили до конца этого сезона.
Николай Прохоркин — обладатель Кубка Гагарина в 2017 году, а также олимпийский чемпион 2018 года.
Новый игрок будет выступать за омских «ястребов» под номером 74.
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