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Омский «Авангард» заключил контракт с Николаем Прохоркиным

В прошлом сезоне хоккеист уже выступал за «ястребов».
Источник: Комсомольская правда

Омский ХК «Авангард» подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным, сообщили в пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне Прохоркин провел 38 матчей за «ястребов» и набрал 24 (12+12) очка. За свою карьеру хоккеист забросил 155 шайб.

В клубе сообщили, что контракт с новым игроком заключили до конца этого сезона.

Николай Прохоркин — обладатель Кубка Гагарина в 2017 году, а также олимпийский чемпион 2018 года.

Новый игрок будет выступать за омских «ястребов» под номером 74.

Ранее мы писали, что омский «Авангард» отсудил у «Небо Рекордс» 2 млн рублей за срыв концерта Басты.