Жители Прикамья при проблемах с электричеством могут звонить по номеру «220»

В «Пермэнергосбыте» рассказали о новом коротком номере «220» компании «Россети Урал». Жители Пермского края по нему смогут сообщить или узнать о проблемах с электричеством.
Полный федеральный номер остается прежним: 8−800−220−0−220.
Единым номером могут пользоваться абоненты четырех операторов связи.
В «Пермэнергосбыте» рассказали о новом коротком номере «220» компании «Россети Урал». Жители Пермского края по нему смогут сообщить или узнать о проблемах с электричеством.
Полный федеральный номер остается прежним: 8−800−220−0−220.