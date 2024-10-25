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Жители Прикамья при проблемах с электричеством могут звонить по номеру «220»

Единым номером могут пользоваться абоненты четырех операторов связи.

Источник: Комсомольская правда

В «Пермэнергосбыте» рассказали о новом коротком номере «220» компании «Россети Урал». Жители Пермского края по нему смогут сообщить или узнать о проблемах с электричеством.

«Комсомолке» в энергосбытовой организации пояснили, новым коротким номером могут воспользоваться абоненты четырех операторов связи: «МегаФон», МТС, «Билайн», Т2. Звонок — бесплатный, круглосуточный.

Полный федеральный номер остается прежним: 8−800−220−0−220.

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