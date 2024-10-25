Более 1,8 тысячи иностранцев выдворили из Ростовской области

— Всего в отношении иностранцев, нарушивших требования в сфере миграции, составили 10,8 тысячи протоколов. Кроме того, по итогам девяти месяцев приняли 2,3 тысячи решений о выдворении и депортации приезжих. Выдворили более 1,8 тысячи человек, — говорится на сайте донского главка полиции.