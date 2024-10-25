Более 1,8 тысячи иностранцев выдворили из Ростовской области

За январь — сентябрь 2024 года в Ростовской области провели 783 миграционные проверки. В частности, в 8,9 раза возросло количество внеплановых инспекций среди работодателей. Об этом сообщает УВМ ГУ МВД России по региону.
— Всего в отношении иностранцев, нарушивших требования в сфере миграции, составили 10,8 тысячи протоколов. Кроме того, по итогам девяти месяцев приняли 2,3 тысячи решений о выдворении и депортации приезжих. Выдворили более 1,8 тысячи человек, — говорится на сайте донского главка полиции.
Также на Дону запретили въезд 2,3 тысячам человек, не соблюдавших российские законы. В отношении 22 нарушителей приняли решение о прекращении гражданства России.
Все вышеперечисленные меры привели к снижению преступности, отметили в донской полиции.