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Более 1,8 тысячи иностранцев выдворили из Ростовской области

За девять месяцев из Ростовской области выдворили 1,8 тысячи мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

За январь — сентябрь 2024 года в Ростовской области провели 783 миграционные проверки. В частности, в 8,9 раза возросло количество внеплановых инспекций среди работодателей. Об этом сообщает УВМ ГУ МВД России по региону.

— Всего в отношении иностранцев, нарушивших требования в сфере миграции, составили 10,8 тысячи протоколов. Кроме того, по итогам девяти месяцев приняли 2,3 тысячи решений о выдворении и депортации приезжих. Выдворили более 1,8 тысячи человек, — говорится на сайте донского главка полиции.

Также на Дону запретили въезд 2,3 тысячам человек, не соблюдавших российские законы. В отношении 22 нарушителей приняли решение о прекращении гражданства России.

Все вышеперечисленные меры привели к снижению преступности, отметили в донской полиции.