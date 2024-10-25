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Минздрав запретил продавать в Беларуси «Роллтон»

Министерство здравоохранения запретило продавать в Беларуси продукцию российской компании «Маревен Фуд Сэнтрал». Последняя выпускает лапшу быстрого приготовления под брендом «Роллтон». Новостью в соцсетях поделился популярный фудблогер Мерзкий Кокобай.

Источник: Onliner

В сторис Instagram блогер показал информационное письмо, в котором о запрете Минздрава сообщает ООО «ЮниСтор Групп». Последнему принадлежит сеть магазинов «Семь пятниц» и дискаунтеров «Вожык».

В сообщении сказано, что проверку не прошла продукция под брендом «Роллтон», в том числе бульон, вермишель быстрого приготовления, картофельное пюре, крем-суп.

В перечне указана также лапша быстрого приготовления под брендом «Биг Бон», которую производит эта же компания.

В итоге введен запрет на ввоз, реализацию, хранение и использование указанной продукции.

экономика
торговля