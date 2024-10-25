Собянин: первый этап продления МЦД в другие регионы РФ займет до четырех лет

«На первый этап реализации потребуется три-четыре года. Мы со следующего года начинаем этот проект», — сказал Собянин, отвечая на вопрос о сроках реализации проекта по продлению МЦД в регионы РФ.
Он уточнил, что проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги (МЖД). На первом этапе реализации проекта частота движения поездов до региональных центров будет увеличена втрое. Кроме того, продление маршрутов в регионы подразумевает приобретение новых поездов и частичную модернизацию железнодорожной инфраструктуры.
«Мы выбрали такой щадящий вариант, учитывая все-таки огромную инвестиционную нагрузку на РЖД, чтобы это были минимальные капитальные вложения. Это работа, связанная в первую очередь с улучшением логистики, операционными и информационными системами самой железной дороги», — пояснил мэр.
Он добавил, что на следующем этапе данного проекта частота движения поездов до региональных центров возрастет в шесть раз. Так, столичная агломерация «прирастет» с 20 млн до 30 млн человек с точки зрения перемещения работающих граждан. «Это позитивно будет влиять на экономику не только Москвы, а, в первую очередь, даже на экономику тех регионов, которые находятся по периметру московского региона», — заключил Собянин.
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