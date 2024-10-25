Собянин: первый этап продления МЦД в другие регионы РФ займет до четырех лет

Он добавил, что на следующем этапе данного проекта частота движения поездов до региональных центров возрастет в шесть раз. Так, столичная агломерация «прирастет» с 20 млн до 30 млн человек с точки зрения перемещения работающих граждан. «Это позитивно будет влиять на экономику не только Москвы, а, в первую очередь, даже на экономику тех регионов, которые находятся по периметру московского региона», — заключил Собянин.