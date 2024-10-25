В Иркутске подрядчик выплатит более 12 миллионов в муниципальный бюджет

В Иркутске подрядчик вернет более 12 миллионов рублей в муниципальный бюджет. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Установлено, что в 2023 году комитет городского обустройства администрации города заключил контракт с одной из подрядных организаций, а спустя пару дней заключили дополнительное соглашение о полной выплате аванса. Рабочие должны были отремонтировать дорогу в Ленинском округе.
— Проверка прокуратуры показала, что соглашение о выплате аванса заключили при отсутствии необходимых условий, предусмотренных законом о контрактной системе и документацией о закупке. Это привело к ограничению конкуренции между потенциальными исполнителями работ, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Из-за этого прокуратура предъявила исковое заявление. Контракт должны были признать недействительным, с подрядчика взыскать весь неотработанный аванс, а работы оплатить только после того, как их полностью завершат и примут.
Суд поддержал позицию прокуратуры. Поэтому подрядчик обязан вернуть более 12 миллионов рублей в муниципальный бюджет, а также проценты за пользование деньгами в размере более 6,5 миллионов рублей. После того, как решение вступит в законную силу, его исполнение проконтролирует прокуратура.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома поручил завести уголовное дело по факту избиения школьника на детской площадке в Иркутске.