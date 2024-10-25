В Иркутске подрядчик выплатит более 12 миллионов в муниципальный бюджет

Суд поддержал позицию прокуратуры. Поэтому подрядчик обязан вернуть более 12 миллионов рублей в муниципальный бюджет, а также проценты за пользование деньгами в размере более 6,5 миллионов рублей. После того, как решение вступит в законную силу, его исполнение проконтролирует прокуратура.