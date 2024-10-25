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В Иркутске подрядчик выплатит более 12 миллионов в муниципальный бюджет

Помимо этого он заплатит проценты в размере более 6,5 миллионов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске подрядчик вернет более 12 миллионов рублей в муниципальный бюджет. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что в 2023 году комитет городского обустройства администрации города заключил контракт с одной из подрядных организаций, а спустя пару дней заключили дополнительное соглашение о полной выплате аванса. Рабочие должны были отремонтировать дорогу в Ленинском округе.

— Проверка прокуратуры показала, что соглашение о выплате аванса заключили при отсутствии необходимых условий, предусмотренных законом о контрактной системе и документацией о закупке. Это привело к ограничению конкуренции между потенциальными исполнителями работ, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Из-за этого прокуратура предъявила исковое заявление. Контракт должны были признать недействительным, с подрядчика взыскать весь неотработанный аванс, а работы оплатить только после того, как их полностью завершат и примут.

Суд поддержал позицию прокуратуры. Поэтому подрядчик обязан вернуть более 12 миллионов рублей в муниципальный бюджет, а также проценты за пользование деньгами в размере более 6,5 миллионов рублей. После того, как решение вступит в законную силу, его исполнение проконтролирует прокуратура.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома поручил завести уголовное дело по факту избиения школьника на детской площадке в Иркутске.