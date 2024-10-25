В Пермском крае появится награда для отцов

Отметим, что аналогичные награды существуют в других регионах. Например, в Башкортостане «Отцовскую доблесть» вручают с 2020 года. Цель подобных проектов — моральное поощрение и общественное признание заслуг отцов, которые создают условия для сохранения и возрождения семейных ценностей.