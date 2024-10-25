В Пермском крае появится награда для отцов

Об этом сообщает газета «Текст» со ссылкой на председателя краевой общественной палаты Лилию Ширяеву.
Инициатива была озвучена в рамках круглого стола «Духовно-нравственные ценности в образовательном пространстве Пермского края» на базе ПГНИУ. Как пояснила госпожа Ширяева, награду будут получать жители, являющие собой пример главы семьи и участвующие в воспитании детей.
Отметим, что аналогичные награды существуют в других регионах. Например, в Башкортостане «Отцовскую доблесть» вручают с 2020 года. Цель подобных проектов — моральное поощрение и общественное признание заслуг отцов, которые создают условия для сохранения и возрождения семейных ценностей.