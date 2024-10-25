В омском «Авангарде» объявили о неожиданном решении

В клуб возвращается 31-летний нападающий Николай Прохоркин.
Отмечается, что контракт с Прохоркиным подписан до конца сезона.
Напомним, что Николай Прохоркин уже играл за «Авангард» в прошлом сезоне, перейдя из новосибирской «Сибири». В 26 матчах регулярного чемпионата на его счету (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина он набрал 5 (2+3) очков.
Всего в КХЛ на счету Прохоркина 583 матча и 331 (155+176) набранное очко.
Стоит добавить, что в начале нынешнего сезона нападающий долго находился без контракта. Агент Николая Прохоркина сообщил в СМИ, что промедление с подписание связано с правилами переходов, введенным в КХЛ в 2024 году.