На северо-востоке Пермского края выпал снег

Утром в пятницу, 25 октября, в Кизеле Пермского края прошел снег. Подписчик «КП-Пермь» прислал видео, как «белая крупа» сыплется с неба на дороги, тротуары, газоны и дома.
Ранее синоптики сообщали о похолодании и выпадении мокрого снега в ближайшие дни на территории Прикамья. По данным Пермского гидрометцентра, днем 25 октября температура воздуха будет держаться на уровне +3…+8 градусов, в Перми не выше +6. Установится северо-западный умеренный ветер. Также пройдут дожди.
В субботу и воскресенье на юге региона (Юго-Камский, Оса, Кунгур) возможны дожди с мокрым снегом. На севере и востоке Пермского края (Усолье, Соликамск, Березники, Гремячинск, Горнозаводск, Чусовой, Лысьва) выпадет мокрый снег и снег. К утру в этих районах образуется снежный покров высотой до 1 сантиметра.
Столбики термометров в ночные часы опустятся до −4…+3 градусов, в Перми до 0…+2. Днем ожидается потепление до +1…+4 градусов. Местами на дорогах возможна гололедица.