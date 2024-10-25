Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На северо-востоке Пермского края выпал снег

В выходные в регионе ожидается похолодание.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу, 25 октября, в Кизеле Пермского края прошел снег. Подписчик «КП-Пермь» прислал видео, как «белая крупа» сыплется с неба на дороги, тротуары, газоны и дома.

Ранее синоптики сообщали о похолодании и выпадении мокрого снега в ближайшие дни на территории Прикамья. По данным Пермского гидрометцентра, днем 25 октября температура воздуха будет держаться на уровне +3…+8 градусов, в Перми не выше +6. Установится северо-западный умеренный ветер. Также пройдут дожди.

В субботу и воскресенье на юге региона (Юго-Камский, Оса, Кунгур) возможны дожди с мокрым снегом. На севере и востоке Пермского края (Усолье, Соликамск, Березники, Гремячинск, Горнозаводск, Чусовой, Лысьва) выпадет мокрый снег и снег. К утру в этих районах образуется снежный покров высотой до 1 сантиметра.

Столбики термометров в ночные часы опустятся до −4…+3 градусов, в Перми до 0…+2. Днем ожидается потепление до +1…+4 градусов. Местами на дорогах возможна гололедица.