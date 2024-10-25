На северо-востоке Пермского края выпал снег

В субботу и воскресенье на юге региона (Юго-Камский, Оса, Кунгур) возможны дожди с мокрым снегом. На севере и востоке Пермского края (Усолье, Соликамск, Березники, Гремячинск, Горнозаводск, Чусовой, Лысьва) выпадет мокрый снег и снег. К утру в этих районах образуется снежный покров высотой до 1 сантиметра.