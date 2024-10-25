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Между Москвой и Симферополем запустят два новых поезда — точное расписание

С января 2025 года между Симферополем и Москвой начнут курсировать новые ежедневные поезда. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Источник: SevastopolMedia.ru

Поезд № 157/158 «Москва Павелецкая — Симферополь» будет отправляться из Симферополя с 15 января по 22 апреля 2025 года, а в обратном направлении — из Москвы с 17 января по 24 апреля.

Кроме того, в расписание включён поезд № 195/196 «Москва Павелецкая — Симферополь», который начнёт движение из Москвы с 12 января и будет курсировать до 23 апреля. В обратном направлении — из Симферополя — поезд отправится с 14 января по 24 апреля.

Также запланированы дополнительные рейсы поезда № 172 «Симферополь — Москва Казанская», которые будут осуществляться 23, 24, 25 и 26 апреля.