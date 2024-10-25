Между Москвой и Симферополем запустят два новых поезда — точное расписание

Кроме того, в расписание включён поезд № 195/196 «Москва Павелецкая — Симферополь», который начнёт движение из Москвы с 12 января и будет курсировать до 23 апреля. В обратном направлении — из Симферополя — поезд отправится с 14 января по 24 апреля.