Между Москвой и Симферополем запустят два новых поезда — точное расписание

Поезд № 157/158 «Москва Павелецкая — Симферополь» будет отправляться из Симферополя с 15 января по 22 апреля 2025 года, а в обратном направлении — из Москвы с 17 января по 24 апреля.
Кроме того, в расписание включён поезд № 195/196 «Москва Павелецкая — Симферополь», который начнёт движение из Москвы с 12 января и будет курсировать до 23 апреля. В обратном направлении — из Симферополя — поезд отправится с 14 января по 24 апреля.
Также запланированы дополнительные рейсы поезда № 172 «Симферополь — Москва Казанская», которые будут осуществляться 23, 24, 25 и 26 апреля.