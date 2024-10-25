На выходных в Ростовской области похолодает до −5 градусов

27 октября ночью будет от 0 до +5, при прояснениях — до −5. Днем — до +7−12 градусов. Северо-западный и северный ветер перейдет в западный и юго-западный 3−8 м/с. Существенных осадков не прогнозируется, но ночью и утром местами возможен туман.