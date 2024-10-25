На выходных в Ростовской области похолодает до −5 градусов

Ночные похолодания усилятся в Ростовской области на выходных, 26 и 27 октября. Местами столбики термометров могут опуститься до −5 градусов, предупреждают донские синоптики.
26 октября ночью прогнозируют +2−7, но при прояснениях по северу и западу возможно до −2. Днем воздух должен прогреться до +5−10, по югу — до 12 градусов. Ветер ожидается северо-западный и северный 6−11 м/с, временами с порывами до 12−14 м/с. Возможны небольшие осадки.
27 октября ночью будет от 0 до +5, при прояснениях — до −5. Днем — до +7−12 градусов. Северо-западный и северный ветер перейдет в западный и юго-западный 3−8 м/с. Существенных осадков не прогнозируется, но ночью и утром местами возможен туман.