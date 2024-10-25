В Самаре у школы № 156 заметили несколько машин спецслужб

В Самаре местные жители сообщили о нескольких машинах спецслужб у школы № 156. Кадрами поделились пользователи социальных сетей днем в пятницу, 25 октября 2024 года.
— У здания машины правоохранителей, спасателей и других профильных ведомств. Пока непонятно, что происходит, — отметили местные жители.
О причинах происшествия пока неизвестно. Пользователи полагают, что возникла какая-то проблема или поступил ложный вызов. При этом, об эвакуации школьников и сотрудников учреждения не сообщается. Подробности происшествия уточняются.