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В Самаре у школы № 156 заметили несколько машин спецслужб

В Самаре очевидцы сообщили о проблемах в школе № 156.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители сообщили о нескольких машинах спецслужб у школы № 156. Кадрами поделились пользователи социальных сетей днем в пятницу, 25 октября 2024 года.

— У здания машины правоохранителей, спасателей и других профильных ведомств. Пока непонятно, что происходит, — отметили местные жители.

О причинах происшествия пока неизвестно. Пользователи полагают, что возникла какая-то проблема или поступил ложный вызов. При этом, об эвакуации школьников и сотрудников учреждения не сообщается. Подробности происшествия уточняются.