В Симферопольском районе воду будут подавать по графику

По данным пресс-службы, с 6 до 9 часов утра и с 18 до 21.00 воду будут подавать в селе Заречное по улицам Аянской, Молодежной, Строителей, Мира, Набережной и в переулке Торговом. В селе Доброе — по Салгир-Бою, Айдын, Берекет, Ветан, Мерхамет, Яшлык, Чохрахлы, Халилова, Йылдыз, Комсомольской, Лесной, Пятихатской, Майской, Февральской, Октябрьской, Ароматной и Апрельской.