В Севастополе идет осенний призыв

Молодые мужчины в возрасте от 18 до 30 лет отправятся на обязательную военную службу. Срок военной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Часть призывников будут направлены в учебные воинские части, где срок обучения составит пять месяцев. Они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончанию обучения с полученными навыками они будут направлены в войска. Мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военного комиссара Севастополя, полковника Виталия Султанова. Он подчеркнул, что все призывники будут направлены в пункты дислокации соединений и воинских частей Вооружённых Сил РФ и других формирований на территории РФ.