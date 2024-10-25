По делу о нарушениях в шахтах Прикамья задержан замминистра энергетики РФ

Как рассказывает издание, речь идёт об уголовном деле, которое возбуждено из-за работ по демонтажу зданий, рекультивации отвалов и сброса вод в шахте «Усьва-3», которая относится к Кизеловскому угольному бассейну. Замминистра Мочальников и его предшественник Анатолий Яновский были задержаны после обысков сотрудников ФСБ и МВД, которые прошли 24 октября.