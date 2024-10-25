По делу о нарушениях в шахтах Прикамья задержан замминистра энергетики РФ

Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников задержан по делу о нарушениях в шахтах Пермского края, сообщает «Ъ-Прикамье».
Как рассказывает издание, речь идёт об уголовном деле, которое возбуждено из-за работ по демонтажу зданий, рекультивации отвалов и сброса вод в шахте «Усьва-3», которая относится к Кизеловскому угольному бассейну. Замминистра Мочальников и его предшественник Анатолий Яновский были задержаны после обысков сотрудников ФСБ и МВД, которые прошли 24 октября.
Причиной для задержания чиновника оказались акты выполненных работ в шахте, которые он подписал в 2018 году. Подрядчик предоставил неверную информацию о проведённых работах. Издание утверждает, что замминистра был в курсе недостоверности информации. Выплата за недоделанные работы нарушает интересы государства. Меру пресечения изберут 25 октября.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что по этому делу был задержан также бывший гендиректор ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрей Моисеенков. Это случилось 18 июня 2024 года в Москве.