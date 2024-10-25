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Крымский мост сейчас — актуальные данные по очередям

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Более сотни автомобилей ожидают очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Керчи находится 106 транспортных средств», — сказано в сообщении по состоянию на 11 часов.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.

Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.