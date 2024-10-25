В Омске уже месяц вода из трубы размывает дорогу

В редакцию портала Om1.ru обратились жители Порт-Артура, который уже месяц не могут добиться устранения течи на водопроводе. Местные жители рассказывают, что порыв случился у дома № 27 на улице 2-й Красной звезды. За сутки из трубы вытекает от трёх до пяти кубометров, и вся она выливается на дорогу.