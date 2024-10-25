В Омске уже месяц вода из трубы размывает дорогу

В редакцию портала Om1.ru обратились жители Порт-Артура, который уже месяц не могут добиться устранения течи на водопроводе. Местные жители рассказывают, что порыв случился у дома № 27 на улице 2-й Красной звезды. За сутки из трубы вытекает от трёх до пяти кубометров, и вся она выливается на дорогу.
От постоянной сырости дорога постепенно приходит в негодность. По ней уже невозможно проехать на легковых автомобилях. К старикам с трудом проезжает скорая.
«В “Омскводоканал” обращались. Деятельной реакции нет. По-видимому, место порыва незаконно огорожено и сотрудники “Омскводоканала’не хотят искать способы добраться до проблемного колодца и устранить течь, халатно относятся к своим обязанностям”, — говорят местные жители.
В «Омскводоканале» порталу Om1.ru сообщили, что по данному адресу в компании приняли заявку лишь вчера вечером.
«Специалисты обследуют порыв сегодня. Пока информации нет», — сообщили в организации.