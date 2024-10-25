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Из Иркутска в зону СВО с гуманитарным грузом отправили партию байкальской воды

Мобилизованные из Иркутской области получат адресные посылки с необходимыми вещами и символом родных мест.

Источник: ЕР

Очередную партию гуманитарного груза отправили 25 октября из Иркутска в зону специальной военной операции. Груз, собранный на складе по адресу ул. Российская, 20, включает в себя амуницию, маскировочные сети, инструменты, оборудование и аппаратуру, сухие пайки и многое другое. Особенностью этой отправки стала большая партия бутилированной байкальской воды, направленной по запросу наших земляков, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО ЕР.

Как сообщила заместитель секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России» Наталья Дикусарова, процесс сбора и отправки гуманитарной помощи организован системно и стабильно.

«Традиционно гуманитарный груз сюда привозят волонтёрские организации, предприятия и органы местного самоуправления. У нас уже практически все посылки идут адресно,» — отметила она. На месте груз встречает член Иркутского Регионального политического совета «Единой России», председатель регионального отделения ВСКС Яков Миндрулёв, который с коллегами доставляет адресные посылки непосредственно участникам СВО.

По словам Натальи Дикусаровой, запас питьевой воды формируется для постоянной доставки мобилизованным.

«По просьбе отдельных воинских частей мы начали формировать запас питьевой воды, чтобы была возможность постоянно доставлять её нашим парням-участникам СВО из Иркутской области. Я хочу поблагодарить все организации и предприятия, которые помогли нам сформировать такой запас воды. Это очень важно! С одной стороны, это необходимо с точки зрения бытовой, с точки зрения потребности в чистой питьевой воде. А с другой стороны, мы понимаем, что каждый привык к вкусу своей воды. Поэтому для ребят это такая тёплая весточка, родная вода, которая даёт им силы» — пояснила она.

По поручению губернатора Иркутской области в регионе сформирован удобный режим по сбору и доставке гуманитарной помощи. Организация доставки ведется в сотрудничестве с железной дорогой, Почтой России и администрацией города Иркутска.

В погрузочно-разгрузочных работах участвовали активисты Иркутского регионального отделения ВСКС и «Молодой Гвардии».