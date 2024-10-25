Из Иркутска в зону СВО с гуманитарным грузом отправили партию байкальской воды

Очередную партию гуманитарного груза отправили 25 октября из Иркутска в зону специальной военной операции. Груз, собранный на складе по адресу ул. Российская, 20, включает в себя амуницию, маскировочные сети, инструменты, оборудование и аппаратуру, сухие пайки и многое другое. Особенностью этой отправки стала большая партия бутилированной байкальской воды, направленной по запросу наших земляков, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО ЕР.
Как сообщила заместитель секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России» Наталья Дикусарова, процесс сбора и отправки гуманитарной помощи организован системно и стабильно.
«Традиционно гуманитарный груз сюда привозят волонтёрские организации, предприятия и органы местного самоуправления. У нас уже практически все посылки идут адресно,» — отметила она. На месте груз встречает член Иркутского Регионального политического совета «Единой России», председатель регионального отделения ВСКС Яков Миндрулёв, который с коллегами доставляет адресные посылки непосредственно участникам СВО.
«По просьбе отдельных воинских частей мы начали формировать запас питьевой воды, чтобы была возможность постоянно доставлять её нашим парням-участникам СВО из Иркутской области. Я хочу поблагодарить все организации и предприятия, которые помогли нам сформировать такой запас воды. Это очень важно! С одной стороны, это необходимо с точки зрения бытовой, с точки зрения потребности в чистой питьевой воде. А с другой стороны, мы понимаем, что каждый привык к вкусу своей воды. Поэтому для ребят это такая тёплая весточка, родная вода, которая даёт им силы» — пояснила она.
По поручению губернатора Иркутской области в регионе сформирован удобный режим по сбору и доставке гуманитарной помощи. Организация доставки ведется в сотрудничестве с железной дорогой, Почтой России и администрацией города Иркутска.
В погрузочно-разгрузочных работах участвовали активисты Иркутского регионального отделения ВСКС и «Молодой Гвардии».