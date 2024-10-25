Из Иркутска в зону СВО с гуманитарным грузом отправили партию байкальской воды

«По просьбе отдельных воинских частей мы начали формировать запас питьевой воды, чтобы была возможность постоянно доставлять её нашим парням-участникам СВО из Иркутской области. Я хочу поблагодарить все организации и предприятия, которые помогли нам сформировать такой запас воды. Это очень важно! С одной стороны, это необходимо с точки зрения бытовой, с точки зрения потребности в чистой питьевой воде. А с другой стороны, мы понимаем, что каждый привык к вкусу своей воды. Поэтому для ребят это такая тёплая весточка, родная вода, которая даёт им силы» — пояснила она.