4 тонны зараженных гранатов привезли в Красноярск

Специалисты красноярского Россельхознадзора вновь пресекли ввоз зараженных карантинным вредителем гранатов из Китая.
Фитосанитарный контроль партии общим весом 4060 кг проходил на складе временного хранения ООО «Агротерминал-Таможня». В ходе досмотра привезенных автомобильным транспортом гранатов на них был обнаружен червец Комстока.
Всю партию гранатов отправили на обеззараживание.
Напомним, червец Комстока поражает более 300 видов плодовых, овощных и декоративных культур растений. Основными кормовыми растениями являются груша, яблоня, гранат, персик, виноград, шелковица, тополь, свекла, морковь, картофель. «На территории Красноярского края очагов данного вредителя не зафиксировано, но при наличии благоприятных условий появляется вероятность его проникновения и распространения, в том числе при перевозке зараженного посадочного материала и фруктов», — говорят в Россельхознадзоре.