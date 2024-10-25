4 тонны зараженных гранатов привезли в Красноярск

Напомним, червец Комстока поражает более 300 видов плодовых, овощных и декоративных культур растений. Основными кормовыми растениями являются груша, яблоня, гранат, персик, виноград, шелковица, тополь, свекла, морковь, картофель. «На территории Красноярского края очагов данного вредителя не зафиксировано, но при наличии благоприятных условий появляется вероятность его проникновения и распространения, в том числе при перевозке зараженного посадочного материала и фруктов», — говорят в Россельхознадзоре.