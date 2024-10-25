Нейросети адаптировали для государственного мониторинга земель

«Вместо того, чтобы тратить целый день на обход земельных участков, мы запускаем беспилотник с лидаром, делаем съемку. Чистим данные от шумов и отправляем в нейросеть. Она сегментирует и классифицирует данные так, что мы понимаем, где на территории есть здания — к примеру, гараж», — пояснил аспирант физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий МФТИ Сергей Самарин, чьи слова приводит центр научной коммуникации вуза.