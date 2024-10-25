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В Омске меняют схему проезда через популярный перекресток

В Омске с субботы, 26 октября 2024 года, изменится схемма проезда через один из главных перекрестков в центре города — улицы Масленникова с проспектом Карла Маркса — в сторону Ленинградского моста.

Источник: Дептранс мэрии Омска

«На данном перекрестке вводится запрет правого поворота с улицы Масленникова на проспект Карла Маркса, движение прямо будет разрешено с трех полос, включая первую. На светофоре будет демонтирована дополнительная секция, будут заменены знаки, предписывающие направления движения по полосам», — отметили в городском департаменте транспорта.