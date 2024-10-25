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Нижегородский онколог Нина Терентьева скончалась на 98-м году жизни

18 лет она заведовала курсом онкологии в мединституте.

Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде на 98-м году жизни скончалась онколог Нина Терентьева. Об этом сообщается на сайте ПИМУ.

Нина Терентьева окончила Горьковский мединститут в 1951 году и осталась в нем работать. В 1974—1992 годах на кафедре рентгенологии и медицинской радиологии она заведовала курсом онкологии. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Функция щитовидной железы у больных гипертонической болезнью». Нина Александровна занималась вопросами злокачественных лимфом средостения, разработала методику искусственного контрастирования для определения стадии заболевания. В целом она опубликовала более 100 научных работ.

Прощание с медиком пройдет 26 октября на Бугровском кладбище.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде скончался врач-фтизиатр Рудольф Мишанов.