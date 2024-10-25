Нижегородский онколог Нина Терентьева скончалась на 98-м году жизни

Нина Терентьева окончила Горьковский мединститут в 1951 году и осталась в нем работать. В 1974—1992 годах на кафедре рентгенологии и медицинской радиологии она заведовала курсом онкологии. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Функция щитовидной железы у больных гипертонической болезнью». Нина Александровна занималась вопросами злокачественных лимфом средостения, разработала методику искусственного контрастирования для определения стадии заболевания. В целом она опубликовала более 100 научных работ.