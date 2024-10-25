В Самаре продлили ограничение движения на улице Авиационной

В Самаре местных жителей и автомобилистов предупредили о временном ограничении движения транспорта на дорожном участке. Горожанам стоит заранее продумать свой маршрут, сообщили в департаменте транспорта Самары.
— Ограничение движение транспорта по участку улицы Авиационной, от улицы Клинической до улицы Ново-Урицкой, продлили до 23:59 19 ноября, — отметили в ведомстве.
Кроме того, из-за ограничения движения на дорожном участке скорректируют маршрут автобуса № 52. Общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме. Все подробности о перекрытии указаны на официальной странице департамента.