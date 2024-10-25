В сызранской электричке мужчина выдернул и забрал себе сиденье

53-летний житель Ульяновской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался на электропоезде домой после рабочего дня. Перед прибытием на станцию Новоспасское он решил похитить одно из сидений вагона электропоезда, чтобы использовать его как лавочку в бане. Мужчина находился в вагоне один, он выдернул сиденье и вышел на своей станции.