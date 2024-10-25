Бортпроводница из Братска победила в международном конкурсе «Топ стюардесс 10»

— Авиационный путь я начала в 2014 году. Успела полетать на таких гигантах — самолетах как Boeing 777, Airbus A-330, на советском Як-42, сейчас мои самолеты — это иностранные бизнес-джеты. К своей работе отношусь как к искусству, — рассказала Марина Гулевич в визитной карточке.