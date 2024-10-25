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Бортпроводница из Братска победила в международном конкурсе «Топ стюардесс 10»

Девушка работает в авиации с 2014 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Марина Гулевич, бортпроводница из Братска, стала победительницей в конкурсе «Топ стюардесс 10» в направлении «Королева деловой авиации». Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса.

Финал международного конкурса прошел 23 октября 2024 на сцене культурного центра «Внуково». 22 члена жюри в онлайн-голосовании оценивали творческие номера девушек, жительница Братска покорила всех своим выступлением.

— Авиационный путь я начала в 2014 году. Успела полетать на таких гигантах — самолетах как Boeing 777, Airbus A-330, на советском Як-42, сейчас мои самолеты — это иностранные бизнес-джеты. К своей работе отношусь как к искусству, — рассказала Марина Гулевич в визитной карточке.

Она, как победительница, сможет пройти курс повышения квалификации и сняться для обложки авиационного журнала. Так же по традиции девушка получила корону ручной работы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области на выходных потеплеет до +12 градусов.