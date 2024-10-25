Бортпроводница из Братска победила в международном конкурсе «Топ стюардесс 10»

Марина Гулевич, бортпроводница из Братска, стала победительницей в конкурсе «Топ стюардесс 10» в направлении «Королева деловой авиации». Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса.
Финал международного конкурса прошел 23 октября 2024 на сцене культурного центра «Внуково». 22 члена жюри в онлайн-голосовании оценивали творческие номера девушек, жительница Братска покорила всех своим выступлением.
Она, как победительница, сможет пройти курс повышения квалификации и сняться для обложки авиационного журнала. Так же по традиции девушка получила корону ручной работы.
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