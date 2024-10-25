Жителям Ростовской области начали рассылать фейковые квитанции на оплату ЖКХ

Мошенники начали рассылать жителям Ростовской области фейковые квитанции на оплату коммунальных услуг. Об этом предупреждают в минЖКХ региона.
— В почтовом ящике оказывается документ похожий на настоящую квитанцию. Получатель оплачивает ее, а потом ему приходят реальная квитанция или начисляется долг, — рассказали в пресс-службе министерства.
Также в поддельных квитанциях могут указывать QR-код, который при переходе по нему загружает вредоносное ПО. Программа помогает преступникам получать удаленный доступ к приложениям банка или личному кабинету на портале госуслуг.
Распознать мошенническую схему можно, но для этого нужно внимание.
Если вы держите в руках «липу», то в ней может не хватать какой-то информации, например данных собственника. Также может совсем незначительно отличаться название управляющей компании, возможно несовпадение реквизитов. Может стоять оплата за непонятную услугу.
— Если появляются сомнения, лучше обратиться в УК, к поставщику ресурсов или проверить информацию в личном кабинете, — рекомендуют в министерстве ЖКХ Ростовской области.