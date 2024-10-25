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Жителям Ростовской области начали рассылать фейковые квитанции на оплату ЖКХ

В Ростовской области мошенники начали рассылать фейковые квитанции за ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали рассылать жителям Ростовской области фейковые квитанции на оплату коммунальных услуг. Об этом предупреждают в минЖКХ региона.

— В почтовом ящике оказывается документ похожий на настоящую квитанцию. Получатель оплачивает ее, а потом ему приходят реальная квитанция или начисляется долг, — рассказали в пресс-службе министерства.

Также в поддельных квитанциях могут указывать QR-код, который при переходе по нему загружает вредоносное ПО. Программа помогает преступникам получать удаленный доступ к приложениям банка или личному кабинету на портале госуслуг.

Распознать мошенническую схему можно, но для этого нужно внимание.

Если вы держите в руках «липу», то в ней может не хватать какой-то информации, например данных собственника. Также может совсем незначительно отличаться название управляющей компании, возможно несовпадение реквизитов. Может стоять оплата за непонятную услугу.

— Если появляются сомнения, лучше обратиться в УК, к поставщику ресурсов или проверить информацию в личном кабинете, — рекомендуют в министерстве ЖКХ Ростовской области.