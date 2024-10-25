Актер Дюжев заявил, что не боится санкций США после роли Байдена

С 28 октября в 21:00 на ТНТ выходит комедийный сериал «Гудбай», главным героем которого стал Джо Байден. По сюжету президент США инкогнито посещает Россию и совершенно случайно остается здесь жить. Политик селится в «хрущевке», устраивается учителем английского языка в школу и пытается понять загадочную русскую душу. Роль Байдена в проекте исполнил Дмитрий Дюжев. Накануне премьеры мы узнали у артиста, насколько сложно было перевоплотиться в главу американского государства — и в чем ему здесь помог Джим Керри.
— Какой была ваша реакция, когда вам предложили сыграть Байдена?
— Знаете, когда мне сделали это предложение, то я первым делом представил свой образ из другого проекта ТНТ — «Ресторан по понятиям». У моего персонажа кличка «Кувалда», и каждый день я буквально надевал ростовую куклу — специальный костюм с молнией на спине, придающий грубость и массивность фигуре. Это тоже персонаж с сильно измененной внешностью. Поэтому я и задумался: кому пришла идея, что после вот «Кувалды» я смогу исполнить роль, скажем так, стройного и очень пожилого человека. Когда пришел на пробы, то выразил свое удивление. Однако сценарист Александр Федаев сказал, что видит меня в подобном образе.
— Что вы ответили?
— То, что мне нужно потратить определенное время на изучение персонажа. Я привык так работать: нужно найти прообраз героя, пожить с ним, понаблюдать. Понять, как он одевается, ест, выполняет какие-то бытовые вещи. Из этого же и состоят настоящие люди. Мне не хочется что-то додумывать и выпускать искусственно собранного человека. Конечно, я видел Байдена в новостях, как и все. Вот это свое поверхностное впечатление я и изобразил на пробах в той сцене, что была написана. Честно говоря, подумал, что получилось очень просто, без глубины. Однако выяснилось, что мои пробы потом показали руководству, наложив лицо настоящего Байдена. Как эта технология называется?
— Дипфейк?
— Да, именно! Короче говоря, все остались в восторге, потому что посчитали, что физика и голос идеально подходят для персонажа. Единственной проблемой было лицо. Это кино, и тут нужны крупные планы, без них никак. Так что мы стали все искать человека, способного сделать из меня Байдена.
— Сложно ли было примерить на себя этот образ? Использовали пластический грим?
— Мы его попробовали. Сделали слепок лица, а потом силиконовую маску. Был назначен тестовый день. Увы, опыт оказался неудачным. На общем плане все выглядело хорошо и узнаваемо, действительно Байден. Но стоило камере подойти ближе, становилось понятно, что это не живое лицо. Невозможно снимать крупные планы с той маской. Хорошо, что продюсеры потратились на тестовый день, потому что, если бы это все случилось на съемках, потеряли бы гораздо больше!
— Как в итоге вышли из положения?
— После неудачи с пластическим гримом я был расстроен: подумал, что президента США мне уже не сыграть. Такая роль для актера — счастливый билет, потому что создавать в кино образ человека, которого знает весь мир, невероятно азартно. Конечно, это и большая ответственность, что я хорошо понял, когда играл Петра Алексеевича Романова. Артисты — люди сомневающиеся. Вот начинаешь думать: вчера ты был «Кувалдой», и все верили в то, что ты — «Кувалда», хотя в реальной жизни у вас с ним нет ничего общего. Как и с 50 или 60 другими сыгранными персонажами до этого. Но все равно начинаешь думать: ну и какой из тебя Байден?! И вот, когда мне казалось, что ничего не случится, раздался звонок: «Дима, мы нашли гримера! Она тебя нарисует!» Есть такая очень талантливая Николь Демидова. Она обожает свое дело и работает как настоящий художник. Николь оказалась способна «нарисовать» Байдена, только у нее было одно условие — нужно сбрить волосы. Дело в том, что я также носил небольшой паричок, и, если надевать его на голову, даже в специальной шапочке, все равно форма головы меняется.
— Легко ли для вас было расстаться со своей шевелюрой?
— Нет, для человека, у которого все в порядке с волосами и он не бреет голову в обычной жизни, это испытание. Ты вынужден ходить в каких-то шапках, кепках, капюшонах. Ощущение, что все время раздетый, есть дискомфорт.
— Но оно того стоило?
— Да, потому что когда Николь меня побрила, мы надели парик, она нарисовала лицо… Ее краски точно имеют какую-то магию, потому что это совершенно непонятно, как работает. Но вот в конце она чем-то брызнула в меня, кожу защипало, я посмотрел на себя в зеркало… и увидел его!
— Что для вас оказалось самым сложным в съемках?
— Наверное, принятие меры ответственности. У нас была замечательная съемочная группа — я таких давно не встречал. Просто максимальный коэффициент таланта! Наш продюсер для каждого цеха собрала очень одаренных людей. Все образованные, культурные, мотивированные. Даже у монитора как-то по-умному разговаривали. Все очень четко: вовремя и в рамках бюджета. При том, что съемки проходили практически каждый день с одним выходным в неделю, мы работали с невероятным удовольствием, поддержкой и любовью к друг другу. Мне кажется, что в какой-то момент это даже перенеслось и на моего героя Джо. Вдруг стал получаться обаятельный пожилой человек, который реагирует на какие-то понятные нам всем вещи как иностранец. Где-то он в полнейшем восторге, что-то вызывает у него невероятное удивление. Так что образ стал харизматичным.
В какой-то момент мы отсмотрели часть отснятого материала и поняли, что Джо настолько обаятельный, что мы в него влюбляемся. Но подождите, у нас же нет цели влюбить зрителей в американского президента! Так что мы немного подумали и решили некоторые вещи поменять. Получилась двуличная роль, что называется, со вторым дном. С одной стороны — это обаятельный пожилой человек, умеющий все время улыбаться и щурить глазки, но у него есть и иная сторона. Знаете, ведь Джо Байдена очень хорошо пародирует Джим Керри. Это в принципе один из моих любимых актеров еще из 90-х годов, когда мы смотрели его фильмы в видеосалонах. Так вот, Джим Кэрри приоткрыл мне завесу тайны. В одной из пародий он сказал: «Знаете, почему я так часто улыбаюсь?! Видимо, потому, что слишком долго ходил на курсы борьбы с гневом». Так что я благодарен Джиму Керри за то, что он проделал большую работу до меня и в каком-то смысле передал свой творческий опыт.
— Как вы думаете, будет ли какая-то реакция за рубежом на сериал и вашу роль в нем?
— Знаете, когда ТНТ разослали пресс-релиз о том, что в принципе такой проект снимается, об этом написали все. А от дружественных людей из Франции мы узнали, что там какой-то канал даже целую программу о нас снял — обо мне, режиссере, сценаристах. Задавались вопросом, что же это за люди, что решились снимать сериал про американскую власть. И кто же этот смельчак из России, который будет играть Байдена. У меня уже есть санкции от Канады и Латвии, если будут еще и от США до кучи, ну и что?! Я не боюсь.