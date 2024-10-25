Актер Дюжев заявил, что не боится санкций США после роли Байдена

— После неудачи с пластическим гримом я был расстроен: подумал, что президента США мне уже не сыграть. Такая роль для актера — счастливый билет, потому что создавать в кино образ человека, которого знает весь мир, невероятно азартно. Конечно, это и большая ответственность, что я хорошо понял, когда играл Петра Алексеевича Романова. Артисты — люди сомневающиеся. Вот начинаешь думать: вчера ты был «Кувалдой», и все верили в то, что ты — «Кувалда», хотя в реальной жизни у вас с ним нет ничего общего. Как и с 50 или 60 другими сыгранными персонажами до этого. Но все равно начинаешь думать: ну и какой из тебя Байден?! И вот, когда мне казалось, что ничего не случится, раздался звонок: «Дима, мы нашли гримера! Она тебя нарисует!» Есть такая очень талантливая Николь Демидова. Она обожает свое дело и работает как настоящий художник. Николь оказалась способна «нарисовать» Байдена, только у нее было одно условие — нужно сбрить волосы. Дело в том, что я также носил небольшой паричок, и, если надевать его на голову, даже в специальной шапочке, все равно форма головы меняется.