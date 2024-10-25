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Стобалльники, поступившие в кубанские вузы, получили по 100 000 рублей

В 2024 году ребята, набравшие 100 баллов на экзаменах ЕГЭ и поступившие в вузы Кубани, получили по 100 000 рублей.

Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, деньги отправили 104 выпускникам, поступившим в 14 вузов региона. Согласно информации пресс-службы администрации Кубани, большинство ребят, которым дали премию, учатся в Краснодаре — 97 человек. Кроме того, среди получателей есть студенты из Сочи, Армавира, Новороссийска и Славянска-на-Кубани.

В топ-3 вузов среди награжденных премией вошли КубГУ, КубГМУ и КГИК. В числе самых популярных направлений подготовки — журналистика, лечебное дело и педагогическое образование.

Ранее «МК на Кубани» писал, что новобранцы Новороссийского казачьего кадетского корпуса приняли присягу и получили удостоверения кадетов.

образование