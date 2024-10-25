Стобалльники, поступившие в кубанские вузы, получили по 100 000 рублей

Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам губернатора, деньги отправили 104 выпускникам, поступившим в 14 вузов региона. Согласно информации пресс-службы администрации Кубани, большинство ребят, которым дали премию, учатся в Краснодаре — 97 человек. Кроме того, среди получателей есть студенты из Сочи, Армавира, Новороссийска и Славянска-на-Кубани.
В топ-3 вузов среди награжденных премией вошли КубГУ, КубГМУ и КГИК. В числе самых популярных направлений подготовки — журналистика, лечебное дело и педагогическое образование.
Ранее «МК на Кубани» писал, что новобранцы Новороссийского казачьего кадетского корпуса приняли присягу и получили удостоверения кадетов.