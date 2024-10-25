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В Казахстане запустили прямые авиарейсы в Камбоджу

Казахстанская авиакомпания «SCAT» запускает прямые пассажирские рейсы в Камбоджу по маршрутам Астана — Сиануквиль и Алматы — Сиануквиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

Источник: Пресс-служба Министерства транспорта РК

24 октября состоялся первый вылет из Астаны, и из Алматы планируется вылет 29 октября.

Для удобства туристов рейсы будут выполняться на чартерной основе на типе ВС Боинг-757/737 MAX.

туризм и отдых