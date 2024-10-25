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Ко дню рождения Достоевского в Омске откроется Международный театральный фестиваль

Мероприятие будет проходить с 11 по 17 ноября.
Источник: Комсомольская правда

В Омске с 11 по 17 ноября пройдет Международный театральный фестиваль, приуроченный ко дню рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

В фестивале примут участие восемь театров, которые представляет свои спектакли по произведениям писателя. Всего в оргкомитет поступило более 50 заявок, однако отбор прошли 8 участников.

В рамках мероприятия Омск посетят театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Стерлитамака, Оренбурга и Тары.

Национальный академический драмтеатр имени Горького из Беларуси откроет фестиваль спектаклем «Идиот», режиссером которого выступила Ивана Жигон.

Завершать мероприятие будет так же спектакль «Идиот», но уже в постановке Омского драмтеатра «Галерка».