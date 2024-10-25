Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ближайшие дни на Южном Урале ожидается пасмурная погода

Информацией поделились в Челябинском ЦГМС.

Сейчас в Олбани: +4° 0 м/с 81% 758 мм рт. ст. +7°

Информацией поделились в Челябинском ЦГМС. Больше всего дождей стоит ждать 25 октября (пятница). В этот день в Челябинской области во многих районах пройдут небольшие дожди. В остальные дни осадков будет поменьше, но сохранится пасмурная погода.

26 октября будет облачно с прояснениями. В эту субботу южноуральцы во многих районах могут столкнуться с небольшими осадками. В некоторых местах пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер будет северо-западный, до шести метров в секунду. Ночью температура может опуститься до минус 1. Днём она будет держаться на уровне пяти-семи градусов выше нуля.

В воскресенье местами в регионе снова пройдут дожди. В Челябинске существенных осадков ждать не стоит. В ночное время температура может опускаться до минус четырёх градусов.

В начале следующей недели температура и ветер останутся примерно на том же уровне. Лишь в некоторых районах Челябинской области в ночное время столб термометра опустится до минус пяти. Также сохранится облачная погода с редкими осадками.