В ближайшие дни на Южном Урале ожидается пасмурная погода

Информацией поделились в Челябинском ЦГМС. Больше всего дождей стоит ждать 25 октября (пятница). В этот день в Челябинской области во многих районах пройдут небольшие дожди. В остальные дни осадков будет поменьше, но сохранится пасмурная погода.
26 октября будет облачно с прояснениями. В эту субботу южноуральцы во многих районах могут столкнуться с небольшими осадками. В некоторых местах пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер будет северо-западный, до шести метров в секунду. Ночью температура может опуститься до минус 1. Днём она будет держаться на уровне пяти-семи градусов выше нуля.
В воскресенье местами в регионе снова пройдут дожди. В Челябинске существенных осадков ждать не стоит. В ночное время температура может опускаться до минус четырёх градусов.
В начале следующей недели температура и ветер останутся примерно на том же уровне. Лишь в некоторых районах Челябинской области в ночное время столб термометра опустится до минус пяти. Также сохранится облачная погода с редкими осадками.