В ближайшие дни на Южном Урале ожидается пасмурная погода

26 октября будет облачно с прояснениями. В эту субботу южноуральцы во многих районах могут столкнуться с небольшими осадками. В некоторых местах пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер будет северо-западный, до шести метров в секунду. Ночью температура может опуститься до минус 1. Днём она будет держаться на уровне пяти-семи градусов выше нуля.