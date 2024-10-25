Ряд домов Советского района Казани на сутки останется без воды. Причиной стало подключение переложенного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения в рамках строительства станции метро «Улица Юлиуса Фучика».
Как пояснили в МУП «Водоканал», речь идет о домах № 6, 8, 16б, 16б корпус 1 по улице Академика Сахарова, № 6а по улице Кайбицкой, а также №№ 10, 12а, 12а/1, 12а корпус 1, 12а корпус 3, 14, 16, 17, 17а, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 24, 39, 41, 41а, 41б, 43, 43а по улице Закиева.
По этим адресам водоснабжение отключат с 9.00 29 октября до 9.00 30 октября. Заявки на размещение автоцистерн с водой принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.