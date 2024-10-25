Ряд домов Советского района Казани на сутки останется без воды

Как пояснили в МУП «Водоканал», речь идет о домах № 6, 8, 16б, 16б корпус 1 по улице Академика Сахарова, № 6а по улице Кайбицкой, а также №№ 10, 12а, 12а/1, 12а корпус 1, 12а корпус 3, 14, 16, 17, 17а, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 24, 39, 41, 41а, 41б, 43, 43а по улице Закиева.