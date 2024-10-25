Ростовские школьники посетили НЭВЗ в рамках «Недели без турникетов»

Попробовали они свои силы и в важных заводских профессиях. В игровой форме дети представляли себя инженерами-технологами и собирали из пазлов электровозы, осваивали знаковую сигнализацию, как стропальщики и машинисты крана, и даже вытачивали детали на мини токарных станках.