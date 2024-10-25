Ростовские школьники посетили НЭВЗ в рамках «Недели без турникетов»

На Новочеркасском электровозостроительном заводе продолжается осенний этап Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Она проходит при поддержке РРО Союза машиностроителей России.
Очередное мероприятие акции прошло для второклассников лицея № 14 Ростова-на-Дону на площадке музея истории предприятия. Ребята совершили небольшое «путешествие» по разным эпохам становления и развития завода, подержали в руках орудия труда первостроителей, увидели фотографии первых заводских цехов, познакомились с коллекцией макетов локомотивов, вышедших на линию в разные годы.
Большой восторг у школьников вызвала панорама «Завод-сад», которая демонстрирует масштабность и уникальность предприятия.
Для участников были организованы небольшие соревнования. Ребята с удовольствием потренировались на сборах к началу рабочего дня, примерили каски, защитные очки, маски сварщика, перчатки.
Попробовали они свои силы и в важных заводских профессиях. В игровой форме дети представляли себя инженерами-технологами и собирали из пазлов электровозы, осваивали знаковую сигнализацию, как стропальщики и машинисты крана, и даже вытачивали детали на мини токарных станках.
В конце мероприятия прошли веселые тематические конкурсы и викторины, на вопросы которых школьники с энтузиазмом отвечали.
Благодаря «Неделе без турникетов» и посещению музея истории НЭВЗа, ребята узнали много интересного о крупнейшем машиностроительном предприятии донского региона, о его продукции и профессиях, востребованных на заводе в настоящее время и в будущем.