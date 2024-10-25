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Ростовские школьники посетили НЭВЗ в рамках «Недели без турникетов»

Ребятам в увлекательной форме рассказали о рабочих профессиях.

Источник: Комсомольская правда

На Новочеркасском электровозостроительном заводе продолжается осенний этап Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Она проходит при поддержке РРО Союза машиностроителей России.

Очередное мероприятие акции прошло для второклассников лицея № 14 Ростова-на-Дону на площадке музея истории предприятия. Ребята совершили небольшое «путешествие» по разным эпохам становления и развития завода, подержали в руках орудия труда первостроителей, увидели фотографии первых заводских цехов, познакомились с коллекцией макетов локомотивов, вышедших на линию в разные годы.

Большой восторг у школьников вызвала панорама «Завод-сад», которая демонстрирует масштабность и уникальность предприятия.

Для участников были организованы небольшие соревнования. Ребята с удовольствием потренировались на сборах к началу рабочего дня, примерили каски, защитные очки, маски сварщика, перчатки.

Попробовали они свои силы и в важных заводских профессиях. В игровой форме дети представляли себя инженерами-технологами и собирали из пазлов электровозы, осваивали знаковую сигнализацию, как стропальщики и машинисты крана, и даже вытачивали детали на мини токарных станках.

В конце мероприятия прошли веселые тематические конкурсы и викторины, на вопросы которых школьники с энтузиазмом отвечали.

Благодаря «Неделе без турникетов» и посещению музея истории НЭВЗа, ребята узнали много интересного о крупнейшем машиностроительном предприятии донского региона, о его продукции и профессиях, востребованных на заводе в настоящее время и в будущем.