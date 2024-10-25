Более 11 тысяч человек сдали нормы ГТО в Иркутской области

За прошедшие девять месяцев нормы физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 11 559 жителей Иркутской области. Из них 9,3 тысячи человек получили золотой знак, 1 406 — серебренный, а бронзовые знаки у 844 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— За третий квартал этого года прошли тестирование испытаний комплекса ГТО 58 человек с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Из них наибольшее количество — 39 человек — с интеллектуальными нарушениями, — рассказывают в пресс-службе правительства.
В рейтинге ГТО первое место занял Чунский район, набрав 315 баллов, а последнее — Свирск с 297 баллами. А самую лучшую динамику за третий квартал показал Центр тестирования ГТО Усолья-Сибирского. Они смогли подняться на 15 пунктов и занять 18 место в рейтинге ГТО.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бортпроводница из Братска стала победительницей в международном конкурсе.