Более 11 тысяч человек сдали нормы ГТО в Иркутской области

За прошедшие девять месяцев нормы физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 11 559 жителей Иркутской области. Из них 9,3 тысячи человек получили золотой знак, 1 406 — серебренный, а бронзовые знаки у 844 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.