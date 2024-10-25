Россияне назвали зарплату, которая может обеспечить счастье

Аналитики HR-холдинга Ventra провели исследование, чтобы определить, какие профессии приносят наибольшее счастье их представителям. В опросе, в котором участвовали более 1,2 тыс. работающих россиян, выяснили, что работники в сфере ИТ и телекоммуникаций являются самыми удовлетворенными своей работой.
На втором месте оказались сотрудники сферы услуг для бизнеса, а затем ретейла и e-commerce. Напротив, уровень удовлетворенности в финансовом секторе оказался ниже, что может указывать на высокий стресс и напряжение в этой области. В целом, только 10,4% респондентов считают свою работу источником счастья, хотя 49% получают удовольствие от своей деятельности.
Основными факторами, способствующими положительным настроению на работе, стали хорошие отношения в команде, комфортный график, интерес к своей сфере и возможности карьерного роста. Однако почти половина опрошенных недовольны своей зарплатой, а треть жалуются на частые переработки. Большинство респондентов считают, что зарплата от 200 тысяч рублей является признаком счастья. При этом почти четверть уверены, что деньги не могут обеспечить счастье, передает РТ.