Россияне назвали зарплату, которая может обеспечить счастье

На втором месте оказались сотрудники сферы услуг для бизнеса, а затем ретейла и e-commerce. Напротив, уровень удовлетворенности в финансовом секторе оказался ниже, что может указывать на высокий стресс и напряжение в этой области. В целом, только 10,4% респондентов считают свою работу источником счастья, хотя 49% получают удовольствие от своей деятельности.