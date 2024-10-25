«Море грибов, езжайте в лес, не сидите дома». Под Щучином мужчина насобирал пять ведер грибов

Белорус показал в TikTok пять ведер грибов и набрал 669 тысяч просмотров.
Мужчина рассказал, что собирал грибы 23 октября в Щучинском районе неподалеку от деревни Глушево.
— Смотрите, красота неземная! Два ножа, часов пять-шесть по лесу, — подчеркнул грибник.
Он уточнил, что ездил собирать зеленки, однако попадались и белые грибы. Ему удалось собрать пять ведер и два больших пакета грибов.
— Море грибов, езжайте в лес, не сидите дома.
Белорус похвастался в TikTok большим уловом грибов. Фото: скриншот с видео TikTok @yatsko9090yatsko9.
Видео белоруса успело набрать 669,6 тысячи просмотров, а также 718 комментариев. Некоторые из пользователей замечают, что зеленки очень вкусные грибы. А другие интересуются:
«И вы это все съедите? Мы на зиму ставим три литровых банки».
А пользователи из Гомельской области жалуются, что у них только мухоморы повылезали в лесах.
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