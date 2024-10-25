Ограничение скорости до 110 км/ч введут на трассе М-11 «Нева» с 28 октября

Скоростной режим изменится на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом. Так, если в летний период там легковушкам можно было разгонять до 130 километров в час, то с 28 октября — только до 110 километров в час. Действовать «зимний» скоростной режим будет до 13 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».