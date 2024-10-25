Ограничение скорости до 110 км/ч введут на трассе М-11 «Нева» с 28 октября

Скоростной режим изменится на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом. Так, если в летний период там легковушкам можно было разгонять до 130 километров в час, то с 28 октября — только до 110 километров в час. Действовать «зимний» скоростной режим будет до 13 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».
— Изменение скоростного режима поможет обеспечить безопасность движения автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях, характерных для зимнего периода. Напоминаем о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.
Кстати, снизят максимально разрешенную скорость в этот период еще и на участке трассы М-4 «Дон» в Тульской области. С 296 по 322 километр можно будет разгоняться только до 90 километров в час.
С середины весны следующего года повышенный скоростной режим на данных дорогах восстановят.