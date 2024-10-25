58 жителей региона получили награды из рук губернатора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Михаил Котюков вручил государственные, ведомственные и краевые награды жителям региона.
В числе награжденных 58 человек. Это жители не только Красноярска, но и Норильска, Лесосибирска, Дивногорска, Боготола, Козульки, Шушенского, Минусинска, Ужурского, Емельяновского, Назаровского и Канского районов.
«От лица всех жителей края поздравляю вас с заслуженными наградами и благодарю за плодотворный труд. Каждый из вас внес свой вклад в развитие нашего региона и страны. Каждый из вас — это пример для всех, пример для подрастающего поколения беззаветного служения выбранному делу, ответственного отношения к выполнению взятых на себя задач и обязательств. Многие удостоены знаков отличия и почетных званий Красноярского края. Получить их в год 90-летия региона — особая честь», — поздравил глава региона.
Жители края стали обладателями медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарности Президента РФ, благодарственного письма Президента РФ и медали Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
Трем работникам предприятий аграрно-промышленного сектора из Ужурского района присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Четыре красноярца удостоены звания «Заслуженный металлург РФ». Еще 11 человек получили из рук губернатора знаки отличия Красноярского края «За трудовые заслуги», «За заслуги в охране окружающей среды Красноярского края» и «За активную жизненную позицию».
Также сегодня поздравления прозвучали в адрес жителей региона, которым присвоены звания заслуженных работников в различных сферах деятельности.
Напомним, новые почётные звания края утвердили в 2023 году по 22 профессиональным отраслям.
Глава региона вручил также почетные грамоты Губернатора Красноярского края и благодарности Губернатора Красноярского края.