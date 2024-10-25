58 жителей региона получили награды из рук губернатора

«От лица всех жителей края поздравляю вас с заслуженными наградами и благодарю за плодотворный труд. Каждый из вас внес свой вклад в развитие нашего региона и страны. Каждый из вас — это пример для всех, пример для подрастающего поколения беззаветного служения выбранному делу, ответственного отношения к выполнению взятых на себя задач и обязательств. Многие удостоены знаков отличия и почетных званий Красноярского края. Получить их в год 90-летия региона — особая честь», — поздравил глава региона.