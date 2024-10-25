В Пермском крае запустят в обращение новую банкноту номиналом 5000 рублей

«Банк России проводит модернизацию банкнот для повышения защищенности от подделки российских денежных знаков. Постепенно в активном обороте станет меньше банкнот старого образца 1997 года, так как из-за износа, загрязнения, повреждений они будут заменены на модернизированные банкноты естественным путем», — отметил «Комсомолке» управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.