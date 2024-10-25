В Пермском крае запустят в обращение новую банкноту номиналом 5000 рублей

В Пермском крае началась эмиссия новых модернизированных банкнот номиналом 5000 ₽ Они начали поступать в денежное обращение через кредитные организации региона.
В Пермском отделении Центробанка России успокоили жителей Прикамья, старые банкноты образца 1997 года будут находиться в обращении наравне с новыми еще несколько лет, их постепенно начнут вытеснять из обихода.
Наиболее массово новые банкноты начнут поступать в обращение на территории Пермского края в ноябре-декабре этого года. Банки региона приступили к техническим мероприятиям по подготовке банкоматов к работе с модернизированными банкнотами.
Основное изображение лицевой стороны новой банкноты — с тела «Европа — Азия», оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.
«Банк России проводит модернизацию банкнот для повышения защищенности от подделки российских денежных знаков. Постепенно в активном обороте станет меньше банкнот старого образца 1997 года, так как из-за износа, загрязнения, повреждений они будут заменены на модернизированные банкноты естественным путем», — отметил «Комсомолке» управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.
Банк России предупреждает, что никакого специального обмена банкнот номиналом 5000 ₽ старого образца на новые модернизированные банкноты не производится.