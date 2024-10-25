Названы дороги Санкт-Петербурга с наибольшим количеством аварий

С октября 2023 по октябрь 2024 годы в Санкт-Петербурге наибольшее число аварий произошло на трех основных магистралях. Так, на КАД зафиксировали 11,6% от общего количества ДТП, на Московском шоссе произошло 11% аварий. На третьем месте среди самых опасных дорог Петербурга оказалось Пулковское шоссе. Здесь произошло 6,4% дорожно-транспортных происшествий.
Есть «аварийные» участки и среди улиц в городской застройке. Так, больше всего аварий происходит на проспекте Обуховской Обороны. Количество дорожно-транспортных происшествий здесь составляет 6,1%. На Лиговский проспект приходится 5,5% аварий, еще 4,9% ДТП происходит на проспекте Маршала Жукова.
В Ленинградской области, по сравнению с самим Санкт-Петербургом, дорожно-транспортные происшествия случаются реже. Но и здесь можно выделить наиболее аварийные места. К ним относится, в частности, Всеволожский район.
Больше всего аварий зафиксировано в городе Мурино. Здесь произошло 14,5% ДТП. На втором месте находится Всеволожск с 12,9% аварий, а далее следует Кудрово с 8,9% аварий.