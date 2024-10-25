Названы дороги Санкт-Петербурга с наибольшим количеством аварий

Есть «аварийные» участки и среди улиц в городской застройке. Так, больше всего аварий происходит на проспекте Обуховской Обороны. Количество дорожно-транспортных происшествий здесь составляет 6,1%. На Лиговский проспект приходится 5,5% аварий, еще 4,9% ДТП происходит на проспекте Маршала Жукова.