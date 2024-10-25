В «Калининградтеплосети» рассказали, как авария на Галицкого отразится на счетах за отопление

Тем, у кого есть счётчики, повезло больше — они заплатят столько, сколько потребили. Утечка не отразится на суммах в квитанциях: авария была на уличной магистрали, и приборы учёта не могли зафиксировать её. В «Калининградтеплосети» пообещали меньше начислить за горячую воду.