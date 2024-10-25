В «Калининградтеплосети» рассказали, как авария на Галицкого отразится на счетах за отопление

В домах без счётчиков перерасчёта за холодные батареи во время устранения аварии на Галицкого не будет. Об этом «Клопс» сообщили в «Калининградтеплосети».
«Перерасчёт для потребителей, проживающих в домах, не оборудованных приборами учёта, производиться не будет. Вчерашнее отключение, связанное с аварией на улице Галицкого, длилось 10 часов, температура в домах не опустилась ниже установленных значений (была выше +12 °C — ред.)», — сообщили на предприятии.
Тем, у кого есть счётчики, повезло больше — они заплатят столько, сколько потребили. Утечка не отразится на суммах в квитанциях: авария была на уличной магистрали, и приборы учёта не могли зафиксировать её. В «Калининградтеплосети» пообещали меньше начислить за горячую воду.