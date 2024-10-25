Ситуация на Крымском мосту — очередь за час выросла вдвое

Часом ранее в очереди на Крымский мост со стороны полуострова находились 106 автомобилей.
«В очереди со стороны Керчи находится 218 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении по состоянию на 12 часов дня.
Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра свободен.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. В августе на Крымском мосту увеличили количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.