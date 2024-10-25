Ситуация на Крымском мосту — очередь за час выросла вдвое

Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.