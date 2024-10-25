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Ситуация на Крымском мосту — очередь за час выросла вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост за час выросла вдвое и превысила две сотни автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

Часом ранее в очереди на Крымский мост со стороны полуострова находились 106 автомобилей.

«В очереди со стороны Керчи находится 218 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении по состоянию на 12 часов дня.

Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра свободен.

В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. В августе на Крымском мосту увеличили количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.

Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.