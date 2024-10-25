Впервые гимн Казахстана прозвучал под Триумфальной аркой

«Казахстанцы были на Второй мировой войне в движении Сопротивления. Нацисты привлекли их на принудительные работы. Они бежали из шахт, где работали под надзором, и присоединились к движению Сопротивления в нашей деревне. Потом там произошло массовое убийство: нацисты уничтожили деревню, и казахстанцы участвовали в ее освобождении. Для нас очень важна память об этом».